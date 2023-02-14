"Шинник" прокомментировал инцидент в турецком отеле

Менеджеры ярославской команды начали поиски другого отеля

Возмутительную провокацию устроили украинские футболисты против нашего клуба "Шинник". Дело дошло до драки, когда игроки из "Закарпатья" - а клуб представляет одно из сёл Западной Украины - вместо того, чтобы заниматься тренировками, для чего и приехали на сборы, устроили агрессивные нападки на россиян, в ход пошли нацистские украинские лозунги, а потом и кулаки.

Финальная фаза рукопашной. Один из игроков "Шинника" - на полу. Второй – в сером костюме - наносит противнику удар. Сотрудник безопасности отеля пытается растащить участников потасовки. Всё происходит в отеле Royal Seginus в турецком Белеке. По одной из версий, незадолго до этого футболисты закарпатской команды "Минай" избили в лифте игрока "Шинника". Ярославцы вступились за партнера по команде.

"Футбольный клуб "Шинник" официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение. По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов "Шинника" выявлено не было", - говорится в сообщении ФК.

Сообщается об ушибах и гематомах – а вот информацию о переломах ребер и пальцев у участников драки в ярославском клубе опровергли. Украинцы пытаются оправдать нападение - к слову, группой на одного. Якобы их футболист сделал замечание пьяному российскому игроку, а тот отреагировал неадекватно. Вот и завязалась драка.

Но версия - откровенная выдумка. Ведь обе команды находятся на сборах – это изнурительные тренировки и строжайший режим. Круглые сутки – под пристальным контролем тренеров. Очевидцы инцидента так же указывают, что представители "Миная" провоцировали ярославцев, выкрикивали национальные лозунги и требовали спеть гимн Украины.

Чтобы избежать конфликтов между игроками и болельщиками двух стран на международных турнирах, российские и украинские команды, что называется, "разводят" по разным группам еще с 14-го года. Сами клубы тоже заботятся о безопасном пребывании за границей. И, как заявляют в руководстве "Шинника", еще в ноябре, когда бронировали номера, они отправили письмо в отель Royal Seginus с просьбой не селить рядом с ними украинских футболистов.

Но, похоже, турецкие менеджеры руководствовались идеей заработка, а не безопасности. Также накладка могла произойти из-за недавнего землетрясения - в Турции возникли проблемы с гостиницами. После вчерашнего инцидента менеджеры ярославской команды начали поиски другого отеля, чтобы завершить зимние сборы по графику.

Егор Киселев, "ТВ Центр".

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