Путин объяснил, почему решения ЕСПЧ не подлежат исполнению в России

Президент обсудил работу судебной системы

Предвзятость и пристрастность для судебной власти неприемлемы – об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин, поясняя, почему решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не подлежат исполнению в нашей стране.

По словам российского лидера, эффективная защита прав и свобод граждан судами - это залог развития России как правового демократического государства.

"Важно, чтобы принятые по итогам съезда решения вели к реальным изменениям, повышали качество работы судебной системы. А значит, делали более доступной и эффективной защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан", - отметил Путин.

Президент также заявил о важности законодательной гарантии предпринимателей в условиях санкций. В частности, важна защита бизнеса от необоснованного уголовного преследования.

"Судебная власть через правоприменительную практику всегда влияла на формирование в нашей стране благоприятного делового, инвестиционного климата. Сегодня в условиях санкционной агрессии, по-другому не скажешь, против России, это особенно актуально", - приводит ТАСС слова Путина.

Во вторник Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России.

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