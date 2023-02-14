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Госдума приняла закон об интеграции новых регионов в социальную систему России

22:39
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Обсуждались законопроекты об интеграции сфер образования и науки

Во вторник на Охотном ряду парламентарии рассмотрели целый ряд законопроектов. Так, сразу в двух чтениях - во втором и в третьем - приняли пакет инициатив по интеграции новых регионов в правовое поле России в части социального и медицинского страхования.

Жителями Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областей будут доступны и все социальные гарантии. В том числе для граждан произведут перерасчёт пенсий и других субсидий, сообщает "ТВ Центр".

Также в двух чтениях прошли законопроекты об интеграции сфер образования и науки в новых регионах. Речь идёт о так называемом "золотом стандарте", согласно которому будут признаны документы об образовании, ученые степени и звания, полученные в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. А поправки позволят студентам двух республик, которые воевали в составе отрядов Народной милиции, перевестись с платного обучения на бюджет.

Кроме того, сегодня депутаты приняли проект обращения Федерального собрания России к парламентам других стран, связанный с работой американских биолабораторий, в том числе и на Украине. Так, в документе говорится о том, что программа, которую реализуют США за рубежом, финансируется Пентагоном. Она носит секретный и военно-прикладной характер.

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