Собянин: До конца года в Москве установят свыше 30 тысяч опор освещения

Собянин рассказал о развитии коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы в 2022 году

Власти Москвы утвердили планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры столицы на 2023 год. До конца года в городе установят свыше 30 тыс. опор освещения, сообщили в столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства города под председательством Сергея Собянина.

"Ключевая цель программы - гарантированное обеспечение потребителей Москвы качественными и надежными коммунальными услугами, а также создание условий для беспрепятственного и необременительного подключения к сетям вновь построенных жилых домов, социальных и коммерческих объектов", - говорится в сообщении.

Основными задачами и проектами в сфере развития инженерного хозяйства на 2023 год станут: строительство и реконструкция более 3 тысяч километров инженерных сетей; реконструкция подстанций "Чертаново", "Лесная", "Лебедево"; подключение новых зарядных станций для электромобилей и электробусов, плавучих причалов для электросудов; техническое перевооружение тягодутьевых механизмов на ТЭЦ-16, создание на ТЭЦ-9 автоматизированной системы управления электротехническим оборудованием с внедрением микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики, увеличение мощности газотурбинной электростанции "Щербинка"; реконструкция газопроводов-дюкеров "Щукинский" и "Фрунзенский", а также продолжение строительства газовых сетей в ТиНАО.

Кроме того, планируется установка свыше 30 тысяч опор освещения во дворах, на детских и спортивных площадках, на территориях школ и детских садов. Также будет проведена модернизация коллекторов "Ленинский-131", "Ярцевский", "Можайский" и других; завершение четвертого (последнего) этапа модернизации Люберецких очистных сооружений; реконструкция третьего блока очистных сооружений Северной станции водоподготовки, напорного коллектора третьего машинного здания Рублевской станции водоподготовки, систем хранения и транспортирования опасных веществ на Западной станции водоподготовки.

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