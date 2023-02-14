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Путин: права и свободы россиян должны быть надежно защищены

18:05
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Президент приниял участие в ежегодном совещании судей

Права и свободы россиян должны быть надежно защищены. Во вторник об этом заявил Владимир Путин на ежегодном совещании судей, посвящённом подведению итогов работы российской судебной системы в минувшем году и приоритетным задачам на нынешний год. Президент принял в нем участие по видеосвязи.   
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Среди приоритетов глава государства назвал работу по формированию единообразной судебной практики, а также внедрение в судопроизводство информационных технологий. Еще одна задача - формирование в нашей стране благоприятного делового, инвестиционного климата. Сегодня, в условиях санкционной политики Запада против России, это особенно актуально. Поэтому, подчеркнул Владимир Путин, сейчас вновь встаёт вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. И особое внимание -  военнослужащим и их семьям.

"В последнее время принят ряд законодательных решений по социальной поддержке военнослужащих, мобилизованных граждан и членов их семей. Соответствующие поправки внесены и в процессуальное законодательство. Они предусматривают дополнительные основания для приостановления судопроизводства, в том числе если гражданин, являющийся стороной в деле, участвует в боевых действиях в составе Вооружённых Сил и других воинских формирований, а также выполняет задачи в условиях чрезвычайного или военного положения. Обращаю ваше внимание – рассмотрение таких дел, вопросов должно вестись самым тщательным образом с учётом не только всех правовых аспектов, но и конкретных жизненных обстоятельств и ситуации. Права наших военнослужащих и членов их семей должны быть защищены всей силой закона", - отметил Путин.

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Владимир Путин на ежегодном совещании судей
Владимир Путин на ежегодном совещании судей
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