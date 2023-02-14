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Собянин: Парковка в Москве будет бесплатной с 23 по 25 февраля

17:26
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Это касается и улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час

В честь Дня защитника Отечества парковка в Москве будет бесплатной с 23 по 25 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это касается и улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.

Как отметил мэр, в праздничные дни жители реже выезжают в город на личных автомобилях, а значит, улицы меньше загружены.

"26 февраля городские парковки заработают по обычному графику воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час. Парковки со шлагбаумом будут работать платно все дни", - написал Собянин.

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