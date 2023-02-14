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Киев уличили в подготовке провокации возле Чернобыльской АЭС

17:35
  • вторник
  • 14 февраля 2023

К формированию фальшивок привлекли представителей органов местного самоуправления

Киевский режим готовит фальшивые "доказательства" якобы расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов с Чернобыльской АЭС – для этого будут сфабрикованы "опросы" персонала. Об этом сообщили во вторник в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию.
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Отмечается, что к формированию фальсифицированных документов привлекли представителей органов местного самоуправления, которые якобы зафиксировали "всплеск обращений населения с признаками радиационного поражения", отмечает ТАСС.

Накануне стало известно, что украинские военные применяют под Угледаром новые особо опасные боеприпасы. Они вызывают серьезный поражающий эффект.

Ранее СМИ нашли подтверждение подготовки ВСУ химического оружия для атаки на подразделения "Вагнера" в Соледаре. По некоторым данным, боеприпасы снабжены синильной кислотой.

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