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В Польше назвали сроки поставок на Украину танков Leopard

18:20
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Это произойдет в марте

Танки Leopard попадут на территорию Украины уже в марте этого года. Такое заявление сделал во вторник польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.
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По его словам, украинские танкисты в настоящее время проходят обучение в Польше. Блащак сообщил, что Варшава и Берлин формируют коалицию стран, которые располагают танками Leopard.

"К уже конкретным декларациям Канады и Испании сегодня присоединилась Норвегия. Мы работаем над тем, чтобы Финляндия также передала такие танки", - приводит его слова ТАСС.

Блащак считает, что вопрос поставок Украине F-16 со временем будет решен в НАТО положительно. По его словам, этот вопрос, как и вопрос о танках или системе ПРО Patriot для Киева, "требует давления на союзников".

"У нас только 48 F-16, а у союзников гораздо больший потенциал. Думаю, этот разговор завершится позитивными решениями", - сказал польский вице-премьер.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал поражение России смыслом существования для своей страны.

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