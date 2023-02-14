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Трамп сравнил ФБР с гестапо

18:59
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Экс-президента обвиняли в ненадлежащем хранении конфиденциальных материалов

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал следственные действия, которые велись правоохранительными органами в его имении. Он отметил, что при обыске у него ФБР не нашли секретных документов.
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"Многие из так называемых документов, изъятых "гестапо" в Мар-а-Лаго, в отличие от "нерейдов у Байдена", были дешевыми и самыми обычными папками со словами "материалы для президента", "конфиденциально", "секретно" или другими штампами на обложке. Внутри ничего не было…", - заявил Трамп.

Экс-президент призвал "министерство несправедливости" проверить хранение действующим президентом Джо Байденом материалов в доступных помещениях.

Ранее секретные документы были обнаружены в частном офисе Джо Байдена, а также в его личном гараже. В ненадлежащем хранении конфиденциальных материалов обвиняли и Дональда Трампа.

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