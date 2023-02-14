В Госдуму внесли проект обращения к ООН по подрыву "Северных потоков"

Депутаты призывают инициировать расследование данного акта международного терроризма

Комитет по международным делам внес в Госдуму проект обращения к ООН по расследованию взрывов на "Северных потоках". В документе ссылаются на результаты расследования журналиста Сеймура Херша.

"(Депутаты призывают) инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии", — приводит РИА Новости текст обращения.

Ранее американский журналист Сеймур Хёрш сообщил, что в июне 2022 года водолазы ВМС США, действуя под прикрытием учений НАТО, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов системы "Северный поток".

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