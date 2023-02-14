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Миронов предложил Путину объявить 2024-й Годом многодетной семьи

22:31
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Президент обсудил с председателем партии "Справедливая Россия - За правду", среди прочего, проблемы демографии

Владимир Путин в преддверии оглашения послания Федеральному Собранию, запланированного на 21 февраля, проводит консультации с лидерами парламентских фракций.
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С председателем партии "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым президент обсудил сегодня поддержку участников боевых действий, помощь жителям новых регионов России, а также проблемы демографии - Миронов предложил объявить следующий год Годом многодетной семьи. 

Путин: Мы, в целом, в постоянном контакте находимся, но личные встречи никто не отменял, они всегда имеют смысл. Предлагаю поговорить по текущей ситуации. Но и есть, я знаю, у вас ряд вопросов, которые вы хотели бы обсудить поглубже.

Миронов: Спасибо вам за то, что вы фиксируете и обращаете внимание на очень больную проблему – проблему демографии. У нашей фракции есть несколько предложений.

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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
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