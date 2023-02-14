Путин обозначил главные приоритеты в работе судебного сообщества

Права и свободы россиян должны быть надежно защищены, отметил глава государства

Права и свободы россиян должны быть надежно защищены. Во вторник об этом заявил Владимир Путин на ежегодном совещании судей, на котором подводили итоги работы российской судебной системы в минувшем году и определяли задачи на ближайшую перспективу. Президент обозначил главные приоритеты в деятельности судебного сообщества в нынешних условиях.

Доверие россиян к судебной системе страны продолжает укрепляться. Об этом свидетельствует и статистика. За прошлый год число гражданских процессов возросло до 25 миллионов. А цифра рассмотренных дел во всех видах судопроизводства перевалила за 40. Таким образом, подчеркнул президент, нагрузка на судей возросла. И главное тут не потерять в качестве выносимых решений.

"Отмечу, что в последнее время принят ряд законодательных решений по социальной поддержке военнослужащих, мобилизованных граждан и членов их семей. Соответствующие поправки внесены и в процессуальное законодательство. Они предусматривают дополнительные основания для приостановления судопроизводства, в том числе если гражданин, являющейся стороной в деле, участвует в боевых действиях в составе Вооруженных сил и других воинских формирований. А также выполняет задачи в условиях чрезвычайного и военного положения. Обращаю ваше внимание, рассмотрение таких дел, таких вопросов должно вестись самым тщательным образом. С учетом не только всех правовых аспектов, но и конкретных жизненных обстоятельств и ситуаций. Права наших военнослужащих и членов их семей должны быть защищены всей силой закона", - отметил Путин.

Большое значение, подчеркнул Путин, имеет работа по формированию единообразной судебной практики. А также обеспечение социальной направленности российского правосудия, которое, прежде всего, должно защищать интересы граждан. И на это ни в коем случае не должно повлиять решение о выходе нашей страны из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. В последнее время ЕСПЧ крайне часто выносил предвзятые вердикты, имевшие политический окрас. И к его репутации появилась масса претензий, заставившая российские власти действовать. Однако в юридическом сообществе на этот счёт возникла дискуссия. Люди задавались вопросом, а не приведёт ли это к снижению уровня прав и защиты граждан?

"Я не буду скрывать, и я тоже об этом думал. Потому что мы должны обеспечить интересы граждан. Обеспечить в любом случае. Но, в конечно итоге, на мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна их надежно защитить. Ясно, что в любой государственной системе, в любой части государственного механизма есть какие-то вопросы, требующие особого внимания. Но для того, чтобы делать все, что в интересах нашего государства, в интересах наших граждан - и для этого вам необходимо использовать все инструменты и правовые механизмы, которыми вы обладаете", - сказал Путин.

Ещё одна важнейшая задача, о которой говорил президент, касалась цифровизации судебного производства. Новые технологии уже активно применяются. В том числе в ходе рассмотрения уголовных дел. Речь, в частности, идет о формате видеоконференций, которые постепенно становятся нормой. Растёт и число оправдательных приговоров, за минимальное количество которых так активно критиковали российские суды.

"В 2022-м году судами рассмотрено 767 тысяч уголовных дел. Осуждено 611 тысяч лиц. Это 79 процентов. А в отношении 159 тысяч или 20 процентов уголовное преследование прекращено судами", - сообщил Вячеслав Лебедев, глава Верховного суда РФ.

Особое внимание президент попросил уделить судебным процессам, связанным с экономическими преступлениями. И в целом защите бизнеса в России, что, конечно, пойдет на пользу деловому климату в стране.

"Сегодня в условиях санкционной агрессии, по-другому и не скажешь, против России, это особенно актуально. И в этой связи вновь встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. Включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере. А также избрания для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества. Например, внесение залога или домашний арест. Это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия", - заявил Путин.

В завершение президент пожелал судьям успеха, выразив надежду, что недочеты в работе будут исправлены. И это ещё больше укрепит авторитет российской судебной системы в глазах граждан, защита интересов которых является для государства приоритетом.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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