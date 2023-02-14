Мишустин обсудил строительство транспортной инфраструктуры

Совещание прошло во вторник

Реализация поручений президента была сегодня в центре внимания совещании у главы кабмина, где обсуждались параметры прогноза развития экономики страны на ближайшие три года.

Часть из них касается строительства инфраструктуры. Один из проектов - трасса Джубга – Сочи. Первый этап - в обход Адлера - начнут в этом году. В ближайшие пять лет на эти цели предусмотрено порядка 74 миллиардов рублей. Но задачи гораздо шире.

"Нам необходимо совместно с регионами отобрать приоритетные объекты, которые мы готовы построить досрочно в текущем году и до конца I квартала следующего. Это социальные, транспортные и другие сооружения, которые позволяют в первую очередь повысить комфорт для наших граждан. Нам также необходимо реализовать механизмы опережающего финансирования строительства инфраструктуры. Один из них – это казначейские кредиты регионам в счёт тех межбюджетных трансфертов, которые предусмотрены на последующие годы. Министерству финансов совместно с Министерством строительства надо оперативно подготовить необходимые поправки в бюджетное законодательство", - заявил Мишустин.

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