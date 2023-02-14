Собянин рассказал, как спасатели обеспечивают безопасность москвичей на зимних водоемах

Более 20 судов на воздушной подушке патрулируют водоемы столицы в зимний период

Сергей Собянин рассказал о работе спасателей водоемах Москвы в зимний период. По его словам, зимой для безопасности жителей на водоемах столицы дежурят больше 20 спасательных судов на воздушной подушке.

Мэр рассказал о плюсах таких судов: они могут передвигаться по льду, воде и заболоченной местности, преодолевают неровности и ломаный лед со средней скоростью до 80 км в час, в зависимости от модификации можно разместить одного или двух пострадавших. Кроме того, есть уникальная аэролодка "Север-650К", которая развивает скорость до 140 км в час.

По словам мэра, важно не допустить несчастных случаев.

"Для этого в течение всего года спасатели патрулируют водоемы, проводят встречи с жителями и школьниками. Сегодня в составе Московской службы 25 поисково-спасательных станций, где трудятся больше 500 человек. Помогают и беспилотные летательные аппараты. В 2022 выполнено более 400 полетов для выявления нарушений правил безопасности на воде", - пояснил мэр.

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