ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поговорил по телефону с Алиевым

21:53
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Условлено о продолжении контактов в различных форматах

Развитие торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Баку, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта, Владимир Путин обсудил сегодня по телефону с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Еще одной темой разговора стала ситуация на Южном Кавказе, сообщили на сайте Кремля. Лидеры отметили важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе, подтвердив настрой на выполнение всего комплекса договоренностей России, Азербайджана и Армении.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.