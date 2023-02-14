Путин поговорил по телефону с Алиевым

Условлено о продолжении контактов в различных форматах

Развитие торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Баку, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта, Владимир Путин обсудил сегодня по телефону с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Еще одной темой разговора стала ситуация на Южном Кавказе, сообщили на сайте Кремля. Лидеры отметили важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе, подтвердив настрой на выполнение всего комплекса договоренностей России, Азербайджана и Армении.

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