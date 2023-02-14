"Вытаскивают с того света": врач рассказала о состоянии Костомарова

Медики делают все возможное

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала о состоянии госпитализированного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. По ее словам, сейчас медики вытаскивают спортсмена "практически с того света".

"Но состояние говорит о том, что организм уже готов уйти совсем. А он — высший компьютер, который одновременно контролирует работу всех систем человека", - рассказала Ирина Ярцева в интервью "Вечерней Москве".

По словам специалиста, шансов на то, что Костомаров "выкарабкается", мало - для этого "должно произойти чудо". В организме фигуриста могло произойти отключение иммунной системы, считает терапевт.

Роман Костомаров попал в больницу 10 января. Медики диагностировали у него левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Позже стало известно, что спортсмену ампутировали стопу. По данным СМИ, состояние фигуриста поддерживают при помощи подачи кислорода через специальную трубку в гортани.

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