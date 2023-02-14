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Собянин: Московский экспортный центр помог предпринимателям зайти на рынки 13 стран

20:51
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Мэр рассказал о программах поддержки московских экспортеров

Поддержка столицы помогла московским экспортерам зайти на рынки 13 дружественных стран. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В условиях санкций московским предприятиям крайне важно быстро переориентировать свою деятельность. Для поддержки столичных экспортеров в 2017 году мы специально создали Московский экспортный центр (МЭЦ), который оперативно помог столичным компаниям найти партнеров на новых рынках", - написал Собянин.

По словам мэра, впервые при поддержке города в 2022 году столичные компании представили свою продукцию партнерам из Нигерии, Мексики, Аргентины, Чили, Алжира, Ирана и Турции. Также при поддержке столицы на новые рынки вышли ИТ-компании, производители медицинского и строительного оборудования, предприятия из пищевой, химической, косметической, мебельной промышленности и другие. Кроме того, столичные компании впервые при поддержке города представили свою продукцию в очном формате в Саудовской Аравии, Бахрейне, Таджикистане и других странах.

"Работа продолжается и в этом году, Центр организует участие компаний в выставках в ЮАР, Иордании, Бразилии и других странах", - написал мэр.

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