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Число жертв землетрясения в Турции превысило 35 тысяч

20:58
  • вторник
  • 14 февраля 2023

В больницах находятся свыше 13 тысяч пострадавших

Число жертв землетрясения в Турции, по последним данным, достигло 35418. Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган. В больницах находятся около 13,2 тысячи пострадавших.

Сейчас в зоне землетрясения работают около 250 тысяч госслужащих. Уже в следующем месяце начнется строительство 30 тысяч домов для оставшихся без крова жителей. По словам Эрдогана, около 2,2 миллиона человек эвакуировали из регионов, где прошло землетрясение. 1,6 миллиона пострадавших получили временное жилье.

Турецкий лидер также рассказал, что на призыв о помощи откликнулись 100 стран, из них 84 отправили спасательные команды и 61 - гуманитарную помощь. Эрдоган поблагодарил всех за поддержку.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. За ним последовала серия эхо-толчков.

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