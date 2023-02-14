Ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей

Он был плановым

Два российских ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили во вторник в Минобороны, полет был плановым. Ракетоносцы находились в воздухе более 13 часов. В ходе полета экипажи дальней авиации осуществили дозаправку самолетов в воздухе.

Во вторник утром стало известно, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря.

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