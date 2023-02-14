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США хотят отдать Украине оружие, перехваченное у берегов Йемена

21:38
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Речь идет о ракетах, винтовках и патронах

США могут передать Украине конфискованное оружие и боеприпасы, которые контрабандой переправлялись повстанцам в Йемене. Об этом сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

По данным издания, речь идет о противотанковых ракетах, пяти тысячах штурмовых винтовок, а также 1,6 миллиона патронов для стрелкового оружия.

В понедельник заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на Украине расходуется боеприпасов больше, чем производится. По его словам, "на данном этапе приоритетом остается поставка Украине уже обещанного военного оборудования", в том числе бронетехники.

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