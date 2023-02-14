ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названо окончательное число жертв землетрясения в Сирии

22:35
  • вторник
  • 14 февраля 2023

В статистику не включены данные о неподконтрольных властям территориях

Власти Сирии назвали окончательное число погибших в результате землетрясения на подконтрольных правительству территориях. Жертвами природного катаклизма стали 1414 человек.

Пострадали в результате землетрясения 2357 человек, сообщил министр здравоохранения Сирии Хасан Мухаммед аль-Габаш.

Как пишет РИА Новости, эти сведения не включают данные о неподконтрольных сирийским властям регионах.

Рано утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. По последним данным, погибли свыше 35 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Последствия землетрясения
Последствия землетрясения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.