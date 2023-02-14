Названо окончательное число жертв землетрясения в Сирии

В статистику не включены данные о неподконтрольных властям территориях

Власти Сирии назвали окончательное число погибших в результате землетрясения на подконтрольных правительству территориях. Жертвами природного катаклизма стали 1414 человек.

Пострадали в результате землетрясения 2357 человек, сообщил министр здравоохранения Сирии Хасан Мухаммед аль-Габаш.

Как пишет РИА Новости, эти сведения не включают данные о неподконтрольных сирийским властям регионах.

Рано утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. По последним данным, погибли свыше 35 тысяч человек.

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