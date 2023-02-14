На Украине задумали переименовать Россию в Московию

Соответствующая петиция набрала 25 тысяч голосов

Петиция с требованием заменить названия "Россия" и "Российская Федерация" на "Московия" и "Московская Федерация", которая была внесена на сайт Владимира Зеленского в ноябре прошлого года, набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов.

Таким образом президент Украины должен будет дать официальный ответ на призыв граждан, сообщает РИА Новости.

Это не первое предложение переименовать Россию в "Московию". Ранее с такой инициативой выступали в Киевском горсовете, а до этого в Львовском областном совете.

Между тем депутат от Крыма Михаил Шеремет в ответ предложил переименовать Украину в Бандерштат. По его мнению, Степан Бандера на Украине возведен в культ, а сама страна превратилась в рассадник нацизма и национализма.

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