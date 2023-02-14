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На Украине задумали переименовать Россию в Московию

22:49
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Соответствующая петиция набрала 25 тысяч голосов

Петиция с требованием заменить названия "Россия" и "Российская Федерация" на "Московия" и "Московская Федерация", которая была внесена на сайт Владимира Зеленского в ноябре прошлого года, набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов.
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Таким образом президент Украины должен будет дать официальный ответ на призыв граждан, сообщает РИА Новости.

Это не первое предложение переименовать Россию в "Московию". Ранее с такой инициативой выступали в Киевском горсовете, а до этого в Львовском областном совете.

Между тем депутат от Крыма Михаил Шеремет в ответ предложил переименовать Украину в Бандерштат. По его мнению, Степан Бандера на Украине возведен в культ, а сама страна превратилась в рассадник нацизма и национализма.

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