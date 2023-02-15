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"Эффект Спутника": эксперт объяснил шумиху вокруг "летающих шаров"

08:37
  • среда
  • 15 февраля 2023

В Белом доме пытались сбить накат республиканцев

Запад обещает Украине средства противовоздушной обороны, но при этом сам уже не уверен в их надежности. США намерены на этой неделе решить вопрос об изменениях в организации сил ПВО. Причина - последние инциденты сначала со сбитым китайским аэростатом, а затем и неким "неопознанным летающим объектом". Но почему вокруг этих происшествий стала раздувается шумиха? Кому она выгодна?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"В Америке уже получила распространение точка зрения о том, что пролет китайского аэростата над территорией США может сыграть "эффект Спутника". Ведь запуск в 1957 году Советским Союзом "Спутника-1" сотряс до основания политическое руководство Соединенных Штатов, вообще заставил пересматривать многие аспекты деятельности американского общества, начиная с образования. Сейчас администрация Байдена продемонстрировала полное неумение решать подобные ситуации. Понятно, что первый аэростат явно был связан с Китаем. И в Вашингтоне, пытаясь сбить накат республиканцев, нажали на эту кнопку - кнопку "воздушных летающих феноменов", - отметил эксперт.

Полный комментарий Владимира Васильева смотрите в видео

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