"Эффект Спутника": эксперт объяснил шумиху вокруг "летающих шаров"

В Белом доме пытались сбить накат республиканцев

Запад обещает Украине средства противовоздушной обороны, но при этом сам уже не уверен в их надежности. США намерены на этой неделе решить вопрос об изменениях в организации сил ПВО. Причина - последние инциденты сначала со сбитым китайским аэростатом, а затем и неким "неопознанным летающим объектом". Но почему вокруг этих происшествий стала раздувается шумиха? Кому она выгодна?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"В Америке уже получила распространение точка зрения о том, что пролет китайского аэростата над территорией США может сыграть "эффект Спутника". Ведь запуск в 1957 году Советским Союзом "Спутника-1" сотряс до основания политическое руководство Соединенных Штатов, вообще заставил пересматривать многие аспекты деятельности американского общества, начиная с образования. Сейчас администрация Байдена продемонстрировала полное неумение решать подобные ситуации. Понятно, что первый аэростат явно был связан с Китаем. И в Вашингтоне, пытаясь сбить накат республиканцев, нажали на эту кнопку - кнопку "воздушных летающих феноменов", - отметил эксперт.

Полный комментарий Владимира Васильева смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"