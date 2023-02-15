Черный нал: как в XXI веке работает клуб последователей Остапа Бендера

Чудесные таблетки от всех болезней, водопроводная вода, заряженная на исцеление и купирование астрального хвоста, заговор на богатство

Вам валюту как: нарезать или от рулона отмотать? В наше время высоких технологий, когда мошенники бороздят просторы интернета и выманивают данные кредитных карт у зазевавшихся граждан, по-прежнему работают самые примитивные способы отъема денег у желающих разбогатеть.

Житель российской столицы, познакомившись с бойким гражданином Камеруна, на собственном опыте узнал, что такое по-настоящему "черный нал".

"В одном из мессенджеров злоумышленник рассказал потерпевшему, как легко приумножить сбережения. В подтверждение своих слов продемонстрировал видео. Секрет фокуса был прост: аферист покрыл черной краской несколько купюр, а во время съемки эту краску смыл. Таким образом у зрителя создавалось впечатление, что денежные знаки как бы проявились", - сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Колдун легко превращал черные бумажки в доллары! Доверчивый москвич поверил в эффективный способ разбогатеть и отдал гражданину Камеруна 23 тысячи настоящих долларов за пачку крашеной бумаги. Которая через 40 минут должна была превратиться в твердую валюту.

Чудесные таблетки от всех болезней, водопроводная вода, заряженная на исцеление и купирование астрального хвоста, заговор на богатство, ну и конечно - незабвенная пирамида из трех букв, которая вывела в люди народного миллионера Леонида Голубкова. Незабвенный Остап Ибрагимович Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег. Клуб его последователей работает и сегодня.

Москвичу, купившему пачку черных бумажек, торопиться не стоит. Если хорошенько подождать, они могут и в доллары превратиться, и в камерунские франки, и даже в эфиопские быры. Было бы терпение и доверие к проходимцам.

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