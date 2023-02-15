Расчеты РСЗО "Град" успешно уничтожают пункты управления ВСУ

Координаты целей на командный пункт артиллерии поступают от беспилотников

В зоне спецоперации расчеты РСЗО "Град" Западного военного округа успешно уничтожают замаскированные оборонительные сооружения, пункты управления и бронетехнику украинских националистов. Кадры боевой работы представило Минобороны.

Координаты целей на командный пункт артиллерии поступили от беспилотников. Реактивные системы залпового огня выдвигаются на позиции и наносят удар одновременно по нескольким объектам противника. Разведка подтверждает - задача выполнена, теперь необходима быстрая передислокация, чтобы не попасть под ответный огонь.

В составе расчетов - военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации. Бойцы прошли полный курс подготовки на полигонах и уже освоились на передовой, рассказал командир взвода.

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