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Расчеты РСЗО "Град" успешно уничтожают пункты управления ВСУ

08:54
  • среда
  • 15 февраля 2023

Координаты целей на командный пункт артиллерии поступают от беспилотников

В зоне спецоперации расчеты РСЗО "Град" Западного военного округа успешно уничтожают замаскированные оборонительные сооружения, пункты управления и бронетехнику украинских националистов. Кадры боевой работы представило Минобороны.

Координаты целей на командный пункт артиллерии поступили от беспилотников. Реактивные системы залпового огня выдвигаются на позиции и наносят удар одновременно по нескольким объектам противника. Разведка подтверждает - задача выполнена, теперь необходима быстрая передислокация, чтобы не попасть под ответный огонь.

В составе расчетов - военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации. Бойцы прошли полный курс подготовки на полигонах и уже освоились на передовой, рассказал командир взвода.

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