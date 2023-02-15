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Названы имена новых героев спецоперации

08:56
  • среда
  • 15 февраля 2023

Ефрейтор Андрей Бурнашов под обстрелом артиллерии и танков сумел уничтожить группу боевиков

Министерство обороны России рассказало о новых подвигах участников спецоперации по защите Донбасса.

Младший сержант Алексей Фомин в ходе наблюдения за воздушным пространством обнаружил приближение самолета украинских ВВС, произвел прицеливание и сбил его ракетой из переносного зенитного комплекса. Благодаря мужеству Алексея вражеский самолет с боекомплектом не достиг расположения наших частей.

Ефрейтор Андрей Бурнашов под обстрелом артиллерии и танков украинских националистов сумел уничтожить водителя пикапа и группу боевиков, которых он перевозил. А также вывел из строя одну бронемашину неприятеля, ударив по ней из гранатомета. Атака радикалов на взводный опорный пункт наших мотострелков была отбита.

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