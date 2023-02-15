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Венгрия выступила за немедленное начало мирных переговоров по Украине

09:02
  • среда
  • 15 февраля 2023

Но последние события говорят лишь о затягивании конфликта

Будапешт намерен добиваться немедленного прекращения огня на Украине и начала мирных переговоров. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире местной радиостанции, передает "ТВ Центр".

По словам министра, его страна столкнулась со всеми последствиями конфликта - стремительно растет инфляция, национальные счета за электроэнергию увеличились на 10 миллиардов евро, Венгрию захлестнула волна беженцев. Сейчас нет "более важной задачи, чем урегулирование ситуации", и в этом поможет перемирие, считает Сийярто.

Однако последние события говорят лишь о затягивании вооруженного конфликта на Украине. Министр напомнил - Будапешт не поддерживает идею "новой холодной войны" и "железного занавеса". В переговорах должны участвовать не только Украина и Россия, но и США, которые оказывают основную поддержку Киеву.

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