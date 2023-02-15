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Российские спасатели вернулись из Турции и Сирии

09:09
  • среда
  • 15 февраля 2023

Медики оказали помощь нескольким сотням пострадавших

В подмосковный аэропорт "Жуковский" прибыли самолеты МЧС. Из Турции и Сирии вернулись российские спасатели и врачи, участвовавшие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, сообщает "ТВ Центр".

В арабской республике работали 50 специалистов центра "Лидер", в том числе кинологи. В Турции находились более 150 спасателей, которые трудились в наиболее разрушенных провинциях. Они отправились на помощь одними из первых, рисковали собственными жизнями, доставая людей из под завалов. Медики оказали помощь нескольким сотням пострадавших.

"Они подавлены, они растеряны, они нуждаются в психологической помощи. Мальчик пришел - 16 лет, у него погибли все, он остался один. Как можно пройти мимо? Мы тоже матери, у нас тоже есть дети, конечно, мы сопереживаем очень", - сказала Татьяна Железнова, заведующая терапевтическим отделением аэромобильного госпиталя отряда "Центроспас".

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