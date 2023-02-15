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Юг России захватила непогода

09:13
  • среда
  • 15 февраля 2023

На Кубани за сутки выпало больше месячной нормы осадков

Юг России оказался во власти непогоды. Снежный шторм и град обрушились на Краснодарский край. На Кубани за сутки выпало больше месячной нормы осадков, передает "ТВ Центр".

В Краснодаре - сильный ветер порывами до 19 метров в секунду и гололед. Ненастно и в Сочи. Город утопает в снегу. В горах на отдельных участках дорог ограничено движение большегрузов и автобусов. МЧС ввело режим повышенной готовности.

Более 200 спасателей обеспечивают безопасность. На трассах дежурят оперативные группы, на перевалах развернуты подвижные пункты обогрева. Синоптики уже говорят, что это самая мощная метель в регионе с начала зимы.

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