Неэффективные проекты: что не так в работе Всемирного фонда дикой природы

В ход идет черный пиар

Вернулась домой, а котят и след простыл. Что делает приличная мать? Правильно - волнуется. Это уникальные кадры: как тигрица зовет свое потомство, раньше зоологи могли только предполагать. Сейчас - и слышат, и даже видят. Благодаря фотоловушкам.

По-настоящему ценный научный материал можно собрать лишь там, где нога человека не ступает. Именно отсутствие людей в национальном парке "Земля леопарда" позволяет этой полосатой семье жить полноценной дикой жизнью. Для того, чтобы защитить животный мир, у нас в стране - целый список президентских грантов. Пристальное внимание уделяется обитателям, занесенным в Красную Книгу. Для них разработаны отдельные федеральные программы.

Заповедники, национальные парки - стратегия бережного отношения к дикой природе точно работает. Тех же амурских тигров сейчас уже где-то 750. Леопардов же было всего 30! Сейчас - 130.

Национальный парк Бикин. В столице заповедника появились больница, почта, детский сад и даже шахматный клуб. Создание комфортной среды для тех, кто заботится о животных, - тоже часть государственного внимания.

"Благодаря этим новым проектам сейчас люди стали возвращаться в Красный Яр. При этом возвращаются и из Хабаровска и из Владивостока. То есть люди потянулись к природе, потому что природа дает прекрасное ощущение жизни, а мы, в свою очередь, даем достойные условия труда. Охраняя тигра, не думать о людях нельзя", - отмечал ранее министр юстиции России Константин Чуйченко,.

Но, похоже, эта реальная работа иностранным экспертам не очень интересна. На днях в российском филиале Всемирного фонда дикой природы выступили с неожиданно громким заявлением: мол, по их прогнозам, некоторые редкие виды животных исчезнут уже к 2100 году. Ведь денег "сейчас точно не хватает". Ответом наших экспертов стала статья в "КП". Авторы могут дать подробный отчет, что и где сделано. Чего, по их словам, не скажешь о самой природоохранной организации.

"Всемирный фонд природы в последние три года ежегодно тратит на помощь Службе охотничьего надзора, администрациям федеральных ООПТ в охране амурского тигра в том же Приморском крае всего порядка 2-3 млн рублей. Свою деятельность этот фонд активно рекламирует, покупая пару снегоходов или возводя неказистые строения из бруса-сырца без каких-либо удобств под вывеской научного стационара", - сказано в статье.

Бюджет упомянутого фонда, продолжают авторы, небольшой. Привлечь спонсоров никак не получается. А потому в ход идет черный пиар - только сгущая тучи, удается собрать какие-то пожертвования. У организации так и не появилось эффективных проектов. В отличие от наших правительственных программ, которые работают скромно, но показывают впечатляющие достижения.

"Президентский грант не предусматривает разворачивания некой медийного сопровождения этих проектов. Надо понять, что государство не пиарится в этом отношении. Это естественная задача властей. И неисполнение должно вызывать вопросы", - отметил Роман Незовибатько, член Всероссийского общества охраны природы, общественный инспектор Росприроднадзора.

Впрочем, у этих котят вопросов нет. Мать-тигрица - и это понятно по видео - детей пожурила и простила. Их спокойная дикая жизнь - результат, который говорит сам за себя.

Оксана Коваленко, Владимир Хуртин, Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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