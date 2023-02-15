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Минобороны сообщило о прорыве двух линий обороны ВСУ в ЛНР

08:39
  • среда
  • 15 февраля 2023

Украинские военные оставили свои позиции в спешке

Российские войска прорвали эшелонированную оборону украинских войск на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в среду, 15 февраля, рассказали в Министерстве обороны России.
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В ведомстве уточнили, что прорыв обороны противника осуществили мотострелки Центрального военного о круга в лесистой местности в ЛНР. В ходе наступления военнослужащих ЦВО украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей.

Прорыв российских военнослужащих не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника, подчеркнули в Минобороны. Украинские войска оставляли свои позиции в спешке, не успев забрать военное имущество.

При этом ВСУ дистанционно заминировали район противопехотными минами "натовского" образца, однако мотострелки успешно закрепились на занятых рубежах и продолжили наступательные действия, сообщает "Интерфакс".

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские войска сломили сопротивление ВСУ на северском направлении. В районе Кременной линию обороны противника штурмует спецназ Южного военного округа.

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