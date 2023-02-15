Хёрш привел новые подробности о роли США в ЧП на "Северных потоках"

Журналист обвинил Байдена в переносе подрыва газопроводов

Президент США Джо Байден принял решение о подрыве газопроводов системы "Северный поток" из-за страха, что власти ФРГ решат выйти из режима санкций против России. Такое заявление сделал американский журналист-расследователь Сеймур Хёрш.

Журналист, ранее уже опубликовавший материалы о своем расследовании по ЧП на "Северных потоках" и о причастности к нему США и Норвегии, заявил, что причиной решения о диверсии стало то, что дела на Украине "для Запада шла не очень хорошо, и они боялись приближающейся зимы".

"Северный поток — 2" был приостановлен самой Германией, а не международными санкциями, напомнил Хёрш в интервью Berliner Zeitung, поэтому "США опасались, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы". Из-за этого американский президент решил перенести дату запланированной диверсии на газопроводах с июня на сентябрь 2022 года, утверждает журналист.

Ранее появились сведения о том, что в июне 2022 года самолеты США постоянно кружили над местами будущих диверсий на трубопроводах. Перед этим Сеймур Хёрш объявил, что в июне 2022 года водолазы ВМС США, действуя под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов системы "Северный поток".

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