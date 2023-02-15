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Bloomberg: ЕС может ввести санкции против ФНБ и Росбанка

08:59
  • среда
  • 15 февраля 2023

Брюссель прорабатывает десятый пакет рестрикций

В рамках очередного санкционного пакета в отношении России Евросоюз готовит ограничительные меры против Росбанка, "Тинькофф банка" и Фонда национального благосостояния. Об этом во вторник, 14 февраля, рассказали источники, знакомые с ходом обсуждения.
ЕС готовится усилить санкционное давление на Россию. Главное

Как сообщает Bloomberg, Брюссель планирует предписать банкам предоставлять информацию об активах Банка России, при этом не уточняется, каких банков коснется возможное предписание.

Наряду с этим, по данным источников, Еврокомиссия предложила усилить обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физическими лицами, находящимися под санкциями. За непредоставление требуемой Евросоюзом информации может грозить штраф до 50 тысяч евро ля физлиц и 10% годового оборота для предприятий.

Кроме того, планируется запретить гражданам России занимать должности в органах управления операторов критически важных инфраструктурных объектов и предприятий Европы.

Ранее информированные источники рассказали, что новые ограничительные меры ЕС также будут введены в отношении 130 физических лиц. В числе компаний, которые подпадут под новые санкции, источники называют юрлицо из эмирата Дубай, которая приобрела несколько танкеров, ранее занимавшихся вывозом российской нефти под флагом Кипра, и перевела суда в юрисдикцию ОАЭ.

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