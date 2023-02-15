Bloomberg: ЕС может ввести санкции против ФНБ и Росбанка

Брюссель прорабатывает десятый пакет рестрикций
В рамках очередного санкционного пакета в отношении России Евросоюз готовит ограничительные меры против Росбанка, "Тинькофф банка" и Фонда национального благосостояния. Об этом во вторник, 14 февраля, рассказали источники, знакомые с ходом обсуждения.
Как сообщает Bloomberg, Брюссель планирует предписать банкам предоставлять информацию об активах Банка России, при этом не уточняется, каких банков коснется возможное предписание.
Наряду с этим, по данным источников, Еврокомиссия предложила усилить обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физическими лицами, находящимися под санкциями. За непредоставление требуемой Евросоюзом информации может грозить штраф до 50 тысяч евро ля физлиц и 10% годового оборота для предприятий.
Кроме того, планируется запретить гражданам России занимать должности в органах управления операторов критически важных инфраструктурных объектов и предприятий Европы.
Ранее информированные источники рассказали, что новые ограничительные меры ЕС также будут введены в отношении 130 физических лиц. В числе компаний, которые подпадут под новые санкции, источники называют юрлицо из эмирата Дубай, которая приобрела несколько танкеров, ранее занимавшихся вывозом российской нефти под флагом Кипра, и перевела суда в юрисдикцию ОАЭ.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"