Bloomberg: ЕС может ввести санкции против ФНБ и Росбанка

Брюссель прорабатывает десятый пакет рестрикций

В рамках очередного санкционного пакета в отношении России Евросоюз готовит ограничительные меры против Росбанка, "Тинькофф банка" и Фонда национального благосостояния. Об этом во вторник, 14 февраля, рассказали источники, знакомые с ходом обсуждения.

Как сообщает Bloomberg, Брюссель планирует предписать банкам предоставлять информацию об активах Банка России, при этом не уточняется, каких банков коснется возможное предписание.

Наряду с этим, по данным источников, Еврокомиссия предложила усилить обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физическими лицами, находящимися под санкциями. За непредоставление требуемой Евросоюзом информации может грозить штраф до 50 тысяч евро ля физлиц и 10% годового оборота для предприятий.

Кроме того, планируется запретить гражданам России занимать должности в органах управления операторов критически важных инфраструктурных объектов и предприятий Европы.

Ранее информированные источники рассказали, что новые ограничительные меры ЕС также будут введены в отношении 130 физических лиц. В числе компаний, которые подпадут под новые санкции, источники называют юрлицо из эмирата Дубай, которая приобрела несколько танкеров, ранее занимавшихся вывозом российской нефти под флагом Кипра, и перевела суда в юрисдикцию ОАЭ.

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