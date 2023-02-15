Politico: ВСУ придется экономить боеприпасы

Арсеналы союзников Украины истощены

Украинским военным придется использовать меньше боеприпасов из-за истощения запасов оружия в странах Запада. Такое мнение высказал обозреватель Politico Пол Маклири.

Журналист указал, что США уделяют первоочередное внимание помощи украинцам в изменении способов ведения боя, полагаясь не столько на артиллерийские обстрелы, сколько на маневры войск на поле боя.

При этом страны Запада все больше обеспокоены способностью восполнять свои запасы вооружения. По этой причине инструкторы НАТО обучают украинских военных в Европе тактикам с использованием меньшего количества артиллерийских снарядов.

Кроме того, напоминает издание, Соединенные Штаты уже заявили, что у них нет лишних оперативно-тактических ракет ATACMS для Украины.

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква признал, что у украинской армии практически полностью истощены запасы боеприпасов. Как рассказал чиновник, у Украины "почти ноль боеприпасов". Жовква заявил, что у украинских войск "очень быстро заканчиваются боеприпасы" из-за интенсивности боев.

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