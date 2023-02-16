Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Рыбы разбираются с комплексами, а Львы - увольняются с работы

Овны

Любые новшества и перемены сегодня войдут в вашу жизнь без особого стресса. В этот день можно переезжать, менять работу, мечтать и планировать будущее.

Тельцы

Вам сегодня трудно сосредоточиться, что может мешать в работе и учебе. Попробуйте понять, что вас беспокоит, и тогда навязчивые мысли отступят.

Близнецы

Представителям знака, живущим за границей или сотрудничающим с иностранцами, день принесет большую удачу. Всем остальным напомнит о необходимости учиться.

Раки

Вас могут ждать проверки или попытки контроля. По возможности погасите долги, заплатите платежи или распланируйте бюджет на ближайшее время.

Львы

Семейный статус представителей знака может измениться: сегодня многие решатся на брак или развод. День также подходит для увольнения, которое вы давно задумали.

Девы

Уделите внимание своему здоровью - возможны обострение хронических заболеваний. Запишитесь на массаж или на прием к специалисту, купите витамины.

Весы

Этот день поможет вам погрузиться в детство или глубже понять своих детей. Не бойтесь показаться не строгими взрослыми, а наивными или смешными людьми - иногда это полезно.

Скорпионы

Пришло время навести порядок в доме или в документах, касающихся жилья. Если в семье сложились непростые отношения, сегодня их можно деликатно подлечить.

Стрельцы

Юпитер в родственном для вас знаке Овна продолжает притягивать удачу! Постарайтесь грамотно распорядиться информацией, которую получите сегодня.

Козероги

На работе вас поджидают сюрпризы - новые обязанности или отчеты. Так как вы любите порядок, вас эти нововведения окажутся вам на руку. Приспособиться удастся быстро.

Водолеи

Сатурн скоро простится с вашим знаком - осталось потерпеть совсем немного. Сегодня он соединился с Солнцем, добавляя представителям этого знака выносливости и упорства.

Рыбы

Непростая задача на сегодня: разобраться со своими комплексами, травмами, печальным опытом. Они тормозят ваше развитие, пора перешагнуть через страх!

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