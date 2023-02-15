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В Бангладеш запретили 69 российским судам заходить в порты

09:48
  • среда
  • 15 февраля 2023

Это не означает полный запрет импорта

Заход в национальные морские порты Бангладеш запрещен 69 российским судам. Эту информацию в среду, 15 февраля, подтвердило посольство России в Дакке.

Как уточнили в дипмиссии, в январе Министерство иностранных дел Бангладеш передало в компетентные ведомства страны список из 69 российских кораблей, которым запрещен заход в национальные морские порты в соответствии с односторонними санкциями США.

Посольство подчеркнуло, что это не означает прекращения импорта товаров, так как под санкции попадают лишь конкретные суда. Запрет на заход судов также не влияет на поставки пшеницы, сообщает ТАСС.

В Великобритании ранее оценили число стран, вставших на сторону Москвы или сохранивших нейтралитет на фоне кризиса на Украине. Бангладеш называли в числе 32 стран, которые придерживаются нейтрального статуса.

По результатам 2021 года Бангладеш находится в тройке крупнейших должников России, страна должна 4,4 млрд долларов — это почти на треть больше, чем годом ранее.

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