Собянин: в прошлом году Москву посетили 17,9 млн туристов

Столица будет и дальше поддерживать и развивать индустрию гостеприимства

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге, что в 2022 году столицу посетили 17,9 млн гостей - на миллион человек больше, чем в 2021-м.

Как уточнил градоначальник, более 90% туристов приезжают в Москву из других российских регионов. Чаще всего это жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Тульской и Нижегородской областей. Согласно статистике, среднее путешествие в российскую столицу занимает пять дней, на поездку турист тратит около 37,3 тыс. руб.

По словам мэра, каждый третий гость приезжает один, каждый пятый - в паре или с детьми, при этом гости все чаще организуют поездку с помощью московского сервиса по планированию путешествий Russpass.

Кроме того, полностью восстановился деловой туризм, продолжил Собянин. В этом сегменте туристического рынка рост составляет 6% по сравнению с показателем 2019 года. Доля же медицинского туризма выросла в два раза по сравнению с прошлым годом - до 5,4% от всех поездок.

"В 2022 году в столице побывало 3,8 млн маленьких граждан России. Для них город предлагает многочисленные варианты культурного и познавательного досуга, нестандартные маршруты и предложения. Например, проект "Город открытий" - увлекательное путешествие для школьников, знакомящее с миром московских предприятий, технопарков и вузов. Для поездки в столицу группа может выбрать один из восьми образовательных маршрутов, каждый из которых посвящен инновационным отраслям экономики, например, цифровым технологиям, креативным индустриям, транспорту и космосу, биотехнологии и медицине. В 2022 году в "Городе открытий" побывали 5,5 тыс. школьников из 52 регионов страны", - сообщил также градоначальник.

В новогодние праздники для членов семей мобилизованных из 85 регионов страны была организована отдельная программа. Более 1,5 тыс. детей посетили столичные музеи, парки и Измайловский Кремль в рамках программы "Зимняя сказка".

Рост туристического потока позитивно сказывается на загрузке московских гостиниц - 60% по итогам 2022 года, добавил Собянин. В целом доходы московской индустрии гостеприимства в 2022 году составили 879,1 млрд рублей - на 22,7% выше, чем годом ранее.

"Более 20 тыс. человек посетили 61 деловое событие в Москве. В гостиницах останавливались 7,2 тыс. гостей, приехавших с деловыми целями, а оборот туристического потребления составил 470 млн руб", - указал мэр.

По его словам, столица будет и дальше поддерживать и развивать индустрию гостеприимства.

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