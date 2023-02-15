Захарова связала сообщения об НЛО в США с предстоящими выборами

Нужно отвлечь внимание избирателей от других тем, пояснила чиновница

Президентские выборы, которые предстоят Соединенным Штатам в 2024 году, являются причиной педалирования американскими властями темы странных летающих объектов. Такое мнение в среду, 15 февраля, высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница пояснила, что "на теме России уже просто невозможно куда-либо выехать и приехать, потому что они ее исчерпали полностью", а также "довели тему России до полного абсурда внутри своего информационно-политического поля".

Тем не менее, "чем-то нужно удивлять публику, чем-то завораживать", заявила Захарова. Этим она объяснила появление в повестке темы странных объектов в небе над США, заявив в эфире радио Sputnik, что в этой ситуации подходит "любой абсурд, но тот, который сможет отвлечь внимание".

Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что ситуация с тремя сбитыми неопознанными летающими объектами в Северной Америке призвана отвлечь внимание от расследования инцидента с подрывом трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"