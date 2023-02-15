ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сила и мужество: российские военные героически противостоят врагу на передовой

11:38
  • среда
  • 15 февраля 2023

Дмитрий Трусов, Илья Филиппов, Руслан Шилин и Андрей Смагин под плотными обстрелами и при превосходящих силах противника выполнили все боевые задачи

Штурм населенного пункта, подконтрольного украинским националистам. Гаубичная батарея Дмитрия Трусова уничтожает вражеские орудия. Пехота продвигается вперед. Бой идет и на соседних позициях, есть раненые.  Бой - не только насмерть, но и за жизнь каждого товарища. За самоотверженность и грамотное командование Дмитрий награжден медалью "За заслуги перед Отечеством" с изображением мечей.
Названы имена новых героев спецоперации

При перемещении командного пункта рота прапорщика Ильи Филиппова должна была обеспечить связь. При развертывании станции начался минометный обстрел. Бойцы не испугались - и задачу выполнили.

Руслану Шилину - 23 года. В зоне специальной операции он - командир артиллерийской батареи с первого дня. При обороне одного из населенных пунктов противник, в тот момент превосходящий по силам, пытался прорваться. Шилин и его подчиненные артиллерийским огнем поразили закрытые огневые позиции и технику врага. И вот заслуженная награда - медаль "За отвагу".

"Самое главное – это вникать в нужды личного состава и больше с ними общаться,чтобы поднять их боевой дух, чтобы они видели, что командир о них заботится, и они всегда хотели и стремились идти за ним", - говорит Шилин.

Благодаря хитрости и смекалке Андрей Смагин, командир танковой роты одного из мотострелковых соединений Восточного военного округа, отразил атаку противника.

"Бросил дым под свою боевую машину. Машины задымила. Артобстрел прекратился, я с экипажем занял позицию. Ожидали увидеть легкую бронированную технику, но в прицел первое, что увидели, – это танки. Открыли огонь по танкам, две машины были уничтожены", - рассказывает Смагин.

Его фотография - тоже теперь на билборде в Москве.

Елена Макарова, Егор Миронов, Павел Суменков, Евгений Александров, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.