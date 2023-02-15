Сила и мужество: российские военные героически противостоят врагу на передовой

Дмитрий Трусов, Илья Филиппов, Руслан Шилин и Андрей Смагин под плотными обстрелами и при превосходящих силах противника выполнили все боевые задачи

Штурм населенного пункта, подконтрольного украинским националистам. Гаубичная батарея Дмитрия Трусова уничтожает вражеские орудия. Пехота продвигается вперед. Бой идет и на соседних позициях, есть раненые. Бой - не только насмерть, но и за жизнь каждого товарища. За самоотверженность и грамотное командование Дмитрий награжден медалью "За заслуги перед Отечеством" с изображением мечей.

При перемещении командного пункта рота прапорщика Ильи Филиппова должна была обеспечить связь. При развертывании станции начался минометный обстрел. Бойцы не испугались - и задачу выполнили.

Руслану Шилину - 23 года. В зоне специальной операции он - командир артиллерийской батареи с первого дня. При обороне одного из населенных пунктов противник, в тот момент превосходящий по силам, пытался прорваться. Шилин и его подчиненные артиллерийским огнем поразили закрытые огневые позиции и технику врага. И вот заслуженная награда - медаль "За отвагу".

"Самое главное – это вникать в нужды личного состава и больше с ними общаться,чтобы поднять их боевой дух, чтобы они видели, что командир о них заботится, и они всегда хотели и стремились идти за ним", - говорит Шилин.

Благодаря хитрости и смекалке Андрей Смагин, командир танковой роты одного из мотострелковых соединений Восточного военного округа, отразил атаку противника.

"Бросил дым под свою боевую машину. Машины задымила. Артобстрел прекратился, я с экипажем занял позицию. Ожидали увидеть легкую бронированную технику, но в прицел первое, что увидели, – это танки. Открыли огонь по танкам, две машины были уничтожены", - рассказывает Смагин.

Его фотография - тоже теперь на билборде в Москве.

Елена Макарова, Егор Миронов, Павел Суменков, Евгений Александров, "ТВ Центр"

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