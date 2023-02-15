ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР

По Донецку, Иловайску, Макеевке били в том числе из артиллерии натовского калибра

Украинские войска сегодня вновь обстреляли населенные пункты ДНР. По Донецку, Иловайску, Макеевке били в том числе из артиллерии натовского калибра и РСЗО HIMARS, передает "ТВ Центр".

Российские подразделения работают сразу на нескольких направлениях. На артемовском наступление поддерживают наши танкисты. Бьют как прямой наводкой, так с закрытых позиций. Получить координаты националистов помогают расчеты беспилотников.

Укрепрайоны также поражают из реактивных установок "Град", используя тактику частых смен позиций. На одном из направлений в ЛНР наши штурмовые подразделения прорвали оборону противника. Отходя, украинские военные дистанционно заминировали район противопехотными минами, но несмотря на это мотострелки успешно закрепились на занятых рубежах и продолжили наступать.

Десантники группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии выбили противника с одного из опорных пунктов. Националисты пытались контратаковать, но в результате были уничтожены десятки боевиков и несколько единиц бронетехники.

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