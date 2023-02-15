Вашингтон толкает Берлин к прямому участию в украинском конфликте

Крупную партию военной техники заметили в немецком порту

Сенсационное расследование Сеймура Хёрша, согласно которому атаки на российские газопроводы были организованы правительством США, обрастает новыми фактами. В интервью он заявил, что теракт на "Северных потоках" был предупреждением Берлину, который неохотно поддерживал антироссийские санкции. В Белом доме решили, что лучше Германия замерзнет зимой, чем откажется от поддержки Украины. Взорвать газопроводы планировали в июне, но что-то пошло не так.

"В последнюю минуту Белый дом начал нервничать. Президент сказал, что боится это делать. Он передумал и отдал новые приказы, так что в любой момент можно было дистанционно взорвать бомбы", - отметил Хёрш.

Когда это все-таки произошло, в американских спецслужбах назвали проект безумным. Именно поэтому, рассказывает Хёрш, ему удалось получить секретную информацию и завершить расследование. Но США отступать от намеченной еще в 2014 году цели не хотели.

О том, что раздувать украинский конфликт начали еще задолго до спецоперации, накануне проговорился генсек НАТО. Подтвердил его слова и бывший украинский президент.

"С 2014 года при поддержке наших партнеров, в том числе США, мы готовили наших бойцов. На "Джавелинах", "Пэтриотах" и "Абрамсах". И теперь я скрещиваю пальцы - мы должны получить и истребители F-16", - сказал Петр Порошенко.

Из целого списка европейских стран поставку F-16 не исключают только Нидерланды. Остальные - пока отмалчиваются. Зато в порту немецкого городка Бременхафен замечено около полутысячи единиц наземной техники. В основном - произведенной в США. Жители города тут же вышли с протестом. Призывали к миру и против войны, еще - несли российские триколоры.

Поставку немецкого вооружения Киеву в Бундестаге назвали катастрофой, которая обернется эскалацией с Москвой: "Решение, принятое в ответ на давление со стороны США, прокладывает путь к тому, чтобы Германия все больше и больше вовлекалась в конфликт. Немецкое правительство действует здесь как добровольный вассал администрации США".

Впрочем, с поставками оружия не все так просто. Пока министр обороны Германии отчитывался о том, что уже более тысячи украинских солдат обучили работе на "Мардерах", "Марсах" и немецких гаубицах, закончились боеприпасы к отправленной на Украину технике. Ее сняли с производства 13 лет назад. И хоть сейчас власти приказали немедленно восполнить запасы - дело это небыстрое, успеть бы к середине лета. А состояние боеготовности обещанных Бундесвером "Леопардов 2" - мягко говоря, не очень, отметил Борис Писториус.

Еще одна проблема может возникнуть как раз из-за того, что технику Киеву собирали, что называется, с миру по нитке. К тому же коалиция восьми стран-поставщиков танков для Киева, похоже, начинает разваливаться. Неделю назад желавшие передать свои "Леопарды" Нидерланды и Дания вдруг передумали и от этой идеи отказались.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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