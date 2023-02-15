В Союзе староверов рассказали о желании Папы Римского встретиться с Путиным

Понтифик хотел бы приехать в Москву

Глава Римско-католической церкви Франциск хотел бы лично обсудить с российским лидером Владимиром Путиным мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом в среду, 15 февраля, рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Севастьянов, который ведет переписку с понтификом, привел фрагмент одного из его писем. В нем говорится от имени Франциска, что ему хотелось бы "поехать в Москву и поговорить с Путиным о плане мирного урегулирования в Европе", сообщает РИА Новости.

При этом каких-либо конкретных планов относительно подготовки такого визита Франциска в Москву нет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение Ватикана об организации диалога по мирному урегулированию ситуации на Украине. В ответ она напомнила слова папы Римского Франциска о том, что буряты и чеченцы — самые "жестокие представители российских войск", поскольку они не придерживаются русской традиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"