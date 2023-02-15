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Мексика объяснила отказ Латинской Америки отправлять оружие Украине

10:36
  • среда
  • 15 февраля 2023

Поставки вооружений не помогут разрешению конфликта

Страны Латинской Америки не поддерживают призывы Запада об отправке оружия на Украину. Об этом рассказал в среду, 15 февраля, министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.
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Дипломат усомнился в том, что "направление оружия для затягивания конфликта пользуется поддержкой в Латинской Америке". По его мнению поставки вооружений и военной техники Киеву — "не слишком разумный шаг".

Эбрард предупредил, что от накачивания Украины оружием "последствия будут очень значительными для Евросоюза, для России и в определенной степени для всех остальных".

При этом тенденция в Латинской Америке заключается в том, чтобы "попытаться найти или представить себе, каким может быть политическое решение конфликта", цитирует министра The Financial Times.

Летом 2022 года состоялась 15-я Конференция министров обороны Америки (CDMA). По ее итогам Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединиться к позиции других американских стран по осуждению конфликта на Украине. При этом Гаити, Гватемала, Доминиканская Республика, Канада, Колумбия, Парагвай, США и Эквадор "вновь решительно осудили" боевые действия на Украине.

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Поставка вооружения
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