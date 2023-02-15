NY Post: сбитые над США объекты могли быть исследовательскими аппаратами

Никакой угрозы они не представляли, пишет издание

Объекты, уничтоженные в воздушном пространстве над США, могли являться коммерческими или исследовательскими аппаратами. Об этом во вторник, 14 февраля, рассказали информированные источники.

Как пишет The New York Post, предполагается, что никакой опасности объекты не представляли и не являлись "китайскими разведывательными воздушными шарами".

При этом сенатор Марк Рубио, поставивший под вопрос необходимость уничтожения объектов, заявил, что важно не просто исследовать их остатки, но и понять, как новая информация "соотносится с сотнями других подобных случаев".

Рубио отметил, что "все ведут себя так, как будто мы впервые видим подобные вещи", однако в действительности дела обстоят иначе.

За несколько дней над Северной Америкой были сбиты три объекта. Американские власти обвиняли Китай в запуске разведывательных зондов, что вызвало резкий протест Пекина.

При этом глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки и Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк не исключил, что речь может идти об объектах внеземного происхождения.

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