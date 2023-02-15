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NY Post: сбитые над США объекты могли быть исследовательскими аппаратами

11:01
  • среда
  • 15 февраля 2023

Никакой угрозы они не представляли, пишет издание

Объекты, уничтоженные в воздушном пространстве над США, могли являться коммерческими или исследовательскими аппаратами. Об этом во вторник, 14 февраля, рассказали информированные источники.
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Как пишет The New York Post, предполагается, что никакой опасности объекты не представляли и не являлись "китайскими разведывательными воздушными шарами".

При этом сенатор Марк Рубио, поставивший под вопрос необходимость уничтожения объектов, заявил, что важно не просто исследовать их остатки, но и понять, как новая информация "соотносится с сотнями других подобных случаев".

Рубио отметил, что "все ведут себя так, как будто мы впервые видим подобные вещи", однако в действительности дела обстоят иначе.

За несколько дней над Северной Америкой были сбиты три объекта. Американские власти обвиняли Китай в запуске разведывательных зондов, что вызвало резкий протест Пекина.

При этом глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки и Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк не исключил, что речь может идти об объектах внеземного происхождения.

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