Состав преступления в действиях Анны Большовой в ДТП под Калугой не найден

Женщина-пешеход в результате аварии скончалась

Расследование обстоятельства автомобильной аварии в Грачевке Калужской области, участницей которой стала актриса Анна Большова, показало, что состава преступления в ее действиях не было. Об этом рассказали в среду, 15 февраля, в пресс-службе регионального управления МВД России.

Как рассказали в ведомстве, по версии полицейских, мужчина на личном автомобиле привез в деревню Грачевка Жуковского района женщину в состоянии алкогольного опьянения, извлек ее из транспортного средства на улицу и положил поперек проезжей части. Через непродолжительный промежуток времени на женщину наехал автомобиль, которым управляла Большова. В результате ДТП женщина скончалась на месте.

В действиях актрисы состав преступления не усматривается, тогда как в действиях мужчины выявили признаки преступления, предусмотренного статьей 125 УК ("Оставление в опасности"), сообщает ТАСС.

В управлении Госавтоинспекции по Калужской области сообщали, что ДТП произошло 14 октября в 22:20 в деревне Грачевка. Автомобиль при совершении поворота налево допустил наезд на человека. Пострадавшая, 31-летняя женщина, скончалась на месте до приезда скорой помощи.

За рулем автомобиля находилась Большова. Она рассказала, "что это произошло в сплошной темноте и женщина сама бросилась под ее машину". Актриса не покидала место происшествия.

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