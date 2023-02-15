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В Ростове-на-Дону задержан участник полка "Азов"

10:58
  • среда
  • 15 февраля 2023

Возбуждено уголовное дело

Сотрудниками Федеральной службы безопасности в Ростове-на-Дону пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, являющегося членом националистического полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация).

"В ходе проведенных мероприятий установлено, что в 2016 г. находясь на Украине, фигурант вступил в структурное подразделение полка "Азов", в составе которого принял участие в т.н. марше наций, проведенном украинскими националистами в г. Киеве", - сообщили в ЦОС ФСБ.

Там добавили, что под видом беженца злоумышленник предпринял попытку легализоваться на территории России, пропагандировал среди молодежи интересы террористической организации.

В ходе обыска были обнаружены и изъяты агитационные материалы и символика. Возбуждено уголовное дело. Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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