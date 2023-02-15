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В России за сутки госпитализировали 1548 человек с COVID-19

11:18
  • среда
  • 15 февраля 2023

Рост числа госпитализаций отмечен в 40 регионах

В России за последние сутки госпитализированы 1548 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 15 февраля, рассказали в федеральном оперативном штабе.

Рост числа госпитализаций отмечен в 40 субъектах, снижение — в 40 регионах страны, ситуация осталась без изменений в пяти субъектах.

За истекшие 24 часа в России выявлено 13436 новых случаев коронавируса. Скончались 36 человек, выздоровел 12071 пациент.

Ранее в "Сколтехе" рассказали, что ученые обнаружили первый пример того, как возбудитель коронавирусной инфекции выработал устойчивость к клеточному иммунитету в результате долгих взаимодействий с Т-клетками. Это сделало коронавирус более опасным и менее заметным не только для клеточного иммунитета пациентки, участвовавшей в исследовании, но и большого числа других людей.

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