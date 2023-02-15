Путин оценил роль спасателей МЧС в спецоперации

Президент обратился к участникам коллегии ведомства

Министерство чрезвычайных ситуаций России было и остается неотъемлемой составляющей системы обеспечения безопасности нашей страны, от профессиональной работы которой зависит защита граждан и экономики от многих потенциальных угроз. Об этом говорится в видеообращении президента России Владимира Путина к участникам коллегии МЧС в среду, 15 февраля.

Глава государства отметил, что с первых дней проведения специальной военной операции сотрудники МЧС доставляли жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продовольствие и медикаменты, проводили разминирование и восстанавливали социальные объекты, эвакуировали людей из зон обстрелов, принимали и оказывали помощь пострадавшим в пунктах временного размещения, действовали мужественно и решительно.

Работу российских спасателей с благодарностью вспоминают и жители зарубежных стран. Только лишь в 2022 году было проведено 35 международных гуманитарных миссий.

Российские оперативные группы МЧС одними из первых прибыли на помощь пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Наши спасатели, кинологи, врачи, психологи работали практически круглосуточно, были быстро развернуты мобильные госпитали, организованы поисковые и аварийно-спасательные работы, тем самым спасены жизни и здоровье многих людей, подчеркнул президент.

Владимир Путин поблагодарил руководство, военнослужащих и гражданских специалистов МЧС за ответственный подход к решению поставленных задач, за профессионализм и готовность незамедлительно прийти на помощь тем, кто попал в беду, сообщает пресс-служба Кремля.

Накануне, 14 февраля, российские спасатели вернулись из Турции и Сирии, где помогали ликвидировать последствия разрушительных землетрясений. В арабской республике работали 50 специалистов центра "Лидер", в том числе кинологи. В Турции находились более 150 спасателей, которые трудились в наиболее пострадавших провинциях.

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