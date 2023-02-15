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Десятый пакет санкций ЕС против России предполагает меры на 11 млрд евро

12:06
  • среда
  • 15 февраля 2023

Официально содержание нового пакета рестрикций не раскрывалось

Торговые ограничения в рамках очередного, десятого, пакета санкций, который Евросоюз готовит в отношении России, затронут операции на 11 млрд евро. Такое заявление сделала в среду, 15 февраля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Глава Еврокомиссии отметила, что Брюссель предлагает ввести в отношении России экспортные санкции для запрета поставок электроники, используемой в производстве беспилотных летательных аппаратов и вертолетов.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, новые торговые запреты и экспортные ограничения нацелены на то, "чтобы поддержать давление на Россию", сообщает РИА Новости.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла, что рестрикции в отношении России, прорабатываемые Евросоюзом в рамках очередного санкционного пакета, предполагают ограничения на 10 млрд евро. По словам политика, новый, десятый, комплекс антироссийских санкций "будет снова масштабный пакет".

Источники сообщали, что под санкции могут попасть Росбанк, Альфа-банк, "Тинькофф банк" и Фонд национального благосостояния России.

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