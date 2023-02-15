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"Поищите на складах": Боррель призвал членов ЕС отдать ненужные танки Украине

12:23
  • среда
  • 15 февраля 2023

Германия разрешила поставлять Киеву немецкие танки

Европейские государства должны "поискать танки" для Украины на своих складах. Такое заявление сделал в среду, 15 февраля, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Чиновник заявил, что обращается "ко всем европейским странам, у которых есть современные и эффективные танки, пылящиеся на складах и не приносящие никакой пользы".

Боррель призвал членов ЕС передать эти танки Киеву как можно скорее, заявив, что "весной и летом мы столкнемся с решающими событиями", сообщает РИА Новости. Уточнять, о каких именно событиях идет речь, глава евродипломатии не стал.

Ранее источники рассказали, что правительство ФРГ выдаст разрешение немецким оборонным компаниям на поставку Украине 187 танков Leopard 1. Предполагается, что 88 танков Leopard 1 поставит компания Rheinmetall, еще 99 — Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.

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